В ЮАР почти вдвое выросла избыточная смертность на фоне распространения нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад Южноафриканского совета по медицинским исследованиям. При этом, согласно данным госпитализаций, заболевшие в основном переносили ковид в легкой форме. По официальным данным, число погибших от коронавируса в Южной Африке составляет чуть более 90 тысяч человек, число избыточных смертей с начала пандемии превышает 275 тысяч.