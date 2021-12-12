Z Архив новостей новости
5 2 6 889
01:09, 12 декабря 2021

В ЮАР почти вдвое выросла избыточная смертность на фоне распространения нового штамма коронавируса «омикрон»

В ЮАР почти вдвое выросла избыточная смертность на фоне распространения нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад Южноафриканского совета по медицинским исследованиям. При этом, согласно данным госпитализаций, заболевшие в основном переносили ковид в легкой форме. По официальным данным, число погибших от коронавируса в Южной Африке составляет чуть более 90 тысяч человек, число избыточных смертей с начала пандемии превышает 275 тысяч.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Рука Москвы вон куда дотягивается, как оказалось В этих условиях представлять США как мирового лидера по защите демократии как-то даже неуместно…

5 121 6 14471 08.12
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Достойно Запад отметил Международный день прав человека Этот позорный вердикт в рамках политического дела против журналиста и общественного деятеля — очередное проявление людоедского мировоззрения англосаксонского тандема…

5 85 6 11718 10.12
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Десять лет хрустя Не широко, не пафосно и не официально, однако десятилетие зимних протестов 2011 года в России отмечается – понятное дело, главным образом в сети…

5 192 6 28769 07.12
Блоги

+ Владимир Путин: В российском правительстве в 90-е работали кадровые сотрудники ЦРУ 01:10 Владимир Путин: В российском правительстве в 90-е работали кадровые сотрудники ЦРУ Речь о сотрудниках американской разведки зашла после реплики одного из участников встречи адвоката Генри Резника о том, что, по его мнению, «Россия стала враждебной всему миру»...

5 265 6 40688 10.12
8читать ;смотреть
Новости

Сокуров заявил об угрозах со стороны чеченского руководства после дискуссии о Кавказе с президентом на заседании СПЧ Владимир Путин тогда назвал недопустимым предложение режиссера об отделении регионов Кавказа, не желающих находиться в составе России

5 56 6 8859
Блоги

Арон Шнеер историк, израильский исследователь, сотрудник «Яд Вашема»

Ответ на письмо-обращение ко мне г-на Сергея Пархоменко И сегодня считаю работу «Мемориала» важной и необходимой в деле восстановления исторической правды и памяти невинно осужденных в годы репрессий. Вместе с тем его работа, подходы к увековечению нуждаются в коренной перестройке и тщательной проверке лиц…

5 106 6 17062 11.12
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор новой интернет-монографии «Русская история; авторская концепция против официальной мифологии.»

Проект «иноагенты» как преступление против России? Проект «иностранный агент» — это новый извод старой и преступной политики изгнания с Родины, изгнания тех, кого Родина считает лучшими. Объяснять это власти – все равно что ломиться в открытую дверь. Они это прекрасно понимают…

5 34 6 6022 11.12
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

«История ничему не учит, но сурово наказывает» О последствиях подписания соглашений в Беловежской пуще…

5 116 6 22864 06.12
Блоги

Лев Шлосберг член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Я бы на его месте… Займи его место! Вопрос о том, что каждый из господ, недовольных Нобелевским комитетом и Дмитрием Муратовым, сделал для того, чтобы прекратить войну и добиться мира, публика не задаёт…

5 52 6 10277 11.12
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Если американцы не снимут запрет Зеленскому выполнять Минские соглашения. Я думаю, что Россия может начать процесс признания ДНР и ЛНР…

5 43 6 8599 08.12
#слушать 37:28 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Алексей Мельников публицист

Сначала Явлинский, теперь еще и Муратов Аргументы и спокойный тон обсуждения не для верующих. Они их даже не читали. С их точки зрения, как в известном фильме, there can be only one (должен остаться только один)...

5 23 6 5065 11.12
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Муратов и Сокуров — бойцы Но если для прекращения пыток надо опереться на Путина, значит, надо опереться на Путина! А уж цену этого компромисса Дмитрий Муратов знает как-нибудь получше драчунов, немедленно бросившихся отхлестать его по щекам…

5 297 6 68056 11.12
Блоги

Сергей Марков политолог

Самый опасный военно-политический кризис Тем самым от России требуется не дать жесткого ответа на готовящееся уже 5 лет военное наступление ВСУ на Донбасс…

5 56 6 12909 07.12
Блоги

Аркадий Бабченко журналист

Нет никакого Мюнхенского сговора Стратегический курс выбран, переговоры с Путиным проведены, и на этих переговорах сказано — Украину мы не сольем. Забудь. Точка. Да, вот тут и тут, возможно, можем поторговаться, но страну в целом ты не получишь. Точка…

5 52 6 12330 10.12
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Что можно России, нельзя НАТО? До известных российских событий 2014 года, стремление Украины в НАТО было не столь сильно. Как раз до них Украина вообще имела внеблоковый статус, который вроде бы устраивал все стороны…

5 217 6 53056 05.12
Блоги

+ Депутата-единоросса подозревают в хищении средств на отдых детей 01:19 Депутата-единоросса подозревают в хищении средств на отдых детей Запись оперативной съемки, на которой чиновник обсуждает со своими подчиненными из лагеря «Орленок», как экономить на еде для детей. Например, давать им котлеты только в день приезда инспекции…

5 101 6 25249 10.12
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Речь лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова вызвала шквал критики в сети В значительной степени она связана с упоминанием дела против политика Алексея Навального…

5 13 6 27234
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Родина очень ревнивая штука, как выясняется. И чем страшнее она становится, тем она становится ревнивее…

5 28 6 69924 08.12
#слушать 51:02 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3577000
«Со страниц романов Достоевского»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 4833 05.12
Блоги

Леонид Гозман политик

Эхо грядущей войны Разговор Байдена с Путиным отчаянная – последняя? – попытка Запада предотвратить войну. Запад не хочет этой войны не столько из приверженности гуманистическим ценностям…

5 210 6 119671 08.12
Блоги

+ Нобелевская речь Дмитрия Муратова Нобелевская речь Дмитрия Муратова Да, мы рычим и кусаем. У нас клыки и хватка. Но мы — условие движения. Мы — антидот от тирании…

5 287 6 77332 10.12
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9352059
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5108078

Сегодня в эфире