В Белоруссии возбудили уголовное дело против матери уехавшего из страны анархиста Романа Халилова. 56-летнюю жительницу Полоцка Гаянэ Ахтиян подозревают в грубом нарушении порядка. Ее задержали после обыска в конце ноября. Сейчас она находится в минском изоляторе на улице Окрестина, сообщает «Медиазона*», признанная в России иноагентом. В одном из телеграм-каналов, который по данным интернет-издания, ведут силовики, появилось видео, предположительно снятое во время обыска. Кадры, на которых женщина в очках стоит на коленях, авторы ролика сопроводили комментарием «Родители в ответе за своих детей…». В конце Гаянэ Ахтиян говорит, что силовики пришли за ней «по подозрению в массовых беспорядках» и признает свою вину. Роман Халилов утверждает, что его мать не давала признательных показаний. Эксперты предполагают, что авторы ролика подрезали аудиодорожку и исключили оттуда частицу «не» перед словом «признаю».

Роман Халилов обвиняется на родине по делу об организации «Революционное действие», признанной в Белоруссии экстремистской. В начале октября против него возбудили еще одно уголовное дело из-за участия в акции солидарности с минским айти-специалистом Андреем Зельцером, который застрелил сотрудника КГБ.

* "Медиазона" - СМИ, признанное иностранным агентом.