Десятки ученых попросили отложить Международный конгресс математиков до освобождения аспиранта МГУ Азата Мифтахова

Десятки российских ученых попросили отложить Международный конгресс математиков в Санкт-Петербурге до освобождения аспиранта МГУ Азата Мифтахова. Текст открытого обращения опубликовало профильное издание «Троицкий вариант». В нем говорится, что авторы согласны с тем, что бойкот научных мероприятий недопустим, но и продолжение сотрудничества с людьми и организациями, которые осуществляют политические преследования ученых, также недопустимы. В письме отмечается, что Мифтахов и другие фигуранты его дела подвергались пыткам. Подписи под обращением поставили свыше 60 математиков из МГУ, Высшей школы экономики, Массачусетского технологического института, Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и других ведущих вузов мира.

Международный конгресс математиков — самый влиятельный форум ведущих математиков мира. Он проводится раз в четыре года на протяжении более 120 лет. Россия в новейшей истории ни разу его не принимала; в СССР он проходил однажды — в 1966 году в Москве. Проведение форума запланировано на июль будущего года.