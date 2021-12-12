В России сегодня отмечается День Конституции

Сразу несколько мероприятий пройдут по всей стране.

Ставшая традиционной акция «Всероссийский тест на знание Конституции» пройдет и в этом году. В ней могут принять участие все граждане России старше 12 лет. Для этого необходимо лишь зарегистрироваться на сайте мероприятия. В прошлом году в акции приняли участие порядка 700 тысяч человек. К слову, лидирующими по среднему итоговому баллу стали Ростовская область и Чувашская республика. Просветительское мероприятие пройдет как в очном формате, так и на онлайн платформе Гражданин.дети.

Про праздничный день напомнит сегодня россиянам и подсветка, которую включат на телебашнях во всех городах России. В полночь, например, главная из вышек – Останкинская – уже окрасилась в цвета Российского триколора. А в 17:00 на башне начнут транслировать специально запрограммированный сценарий светового шоу.

В 2020 году в Основной закон было внесено 206 изменений. Самой резонансным стала так называемая поправка об «обнулении» президентских сроков.