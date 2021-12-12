В Новой Каледонии сегодня пройдёт новый референдум о независимости от Франции

В референдуме примут участие больше 180-ти тысяч человек с правом голоса. Им нужно ответить на вопрос хотят ли они, чтобы Новая Каледония обрела полный суверенитет и стала независимой. Это уже третье по счёту голосование за несколько лет. Ранее небольшой перевес был у сторонников единства с Парижем. Новая Каледония, расположенная на островах в Тихом океане, была колонией Франции с 1853 года. В конце 80-х годов прошлого века регион получил особый административно-территориальный статус. Это не автономное государство, но уже и не зависимая область. Местная власть регулирует налоги, систему здравоохранения и торговлю с другими странами. Однако население имеет французские паспорта и голосует на выборах президента Пятой республики. В одной из заморских территорий Франции длительное время сохраняются межэтническая напряженность, социальные и экономические трудности. При этом Новая Каледония, где добывают никель, необходимый для производства электроники, стратегически важна для Парижа. На островах также находятся французские военные базы.

Эксперты считают, что отделение Новой Каледонии может негативно сказаться на экономике региона.