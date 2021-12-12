В Совете судей России назвали недопустимым использование нецензурной брани в постановлениях

Мат в судебных решениях — самый вульгарный и общественно осуждаемый вид ненормативной лексики, считают в организации. Совет решил напомнить, что использовать такие слова не только неприлично, но и незаконно, после того, как изучил одно из постановлений. В его тексте судья использовал нецензурную брань. Такие действия умоляют авторитет российского правосудия: вызывают недоверие к решениям и понижают общественную оценку, добавили в комиссии по этике. Иногда мат попадает в постановления случайно: судья просто копирует фрагменты решений своих коллег, предварительно не изучив текст. По мнению Совета, это дает повод обвинять такого судью в небрежности и формальном рассмотрении дел. Подобная практика уже привела к появлению в СМИ термина «флеш правосудие», добавили в организации.

Нецензурные слова можно использовать в прямых цитатах, но некоторые буквы при этом необходимо заменять спецсимволами или ставить на их месте пропуски.