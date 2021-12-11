Задержаны жители Кемеровской области, устроившие драку в подземном переходе в Москве

Троих жителей Кемеровской области, которые избили мужчину в переходе у станции метро «Комсомольская» в Москве, доставили в полицию. Видео их допроса публикует столичное ГУ МВД.

Двое объяснять свой поступок отказались. Еще один обвинил во всем пострадавшего.

Видео драки появилось в соцсетях 9 декабря. Камеры зафиксировали, как трое бьют лежачего мужчину руками и ногами. Отогнать нападавших помогли прохожие и сотрудники метро. Задержали подозреваемых 11 декабря. Ими оказались трое граждан России в возрасте от 23 до 26 лет. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Об этом пишет интернет-издание «Фонтанка».