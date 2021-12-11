Футбольный клуб «Урал» разгромил «Ростов» в матче 18-го тура РПЛ

Встреча проходила в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 4:1. Забитыми мячами в составе отметились – у победителей Рамазан Гаджимурадов (3-я, 39-я минуты), Арсен Адамов (6) и Эрик Бикфалви (45), а у «Ростова» — Дмитрий Полоз (19 с пенальти). Матч начался с минуты молчания в память об умершем 8 декабря бывшем главном тренере «Ростова» Игоря Гамулы.

«Урал» одержал вторую победу подряд в нынешнем сезоне, продлив беспроигрышную серию до шести встреч, и располагается на 11-й строчке в турнирной таблицы. «Ростов» не может выиграть на протяжении четырех туров и занимает 13-е место в таблице.

В следующем матче «Урал» на выезде сыграет с «Нижним Новгородом» 26 февраля. «Ростов» в этот же день примет самарские «Крылья Советов».