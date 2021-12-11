В Белоруссии арестовали мать анархиста, уехавшего из страны

Об этом сообщает признанное иноагентом издание «Медиазона*». 56-летнюю Гаянэ Ахтиян задержали после обыска – сначала на 10 суток по статье о неповиновении милиции, затем завели уголовное дело о грубом нарушении порядка. По словам ее сына Романа Халилова, при обыске у них в квартире буквально перевернули все вверх дном. Позже СК выложил в интернет видео, на котором Ахтиян стоит на коленях, с подписью «родители в ответе за своих детей».

* "Медиазона" - СМИ, признанное иностранным агентом.