В Белоруссии арестовали мать анархиста, уехавшего из страны

Об этом сообщает признанное иноагентом издание «Медиазона*». 56-летнюю Гаянэ Ахтиян задержали после обыска – сначала на 10 суток по статье о неповиновении милиции, затем завели уголовное дело о грубом нарушении порядка. По словам ее сына Романа Халилова, при обыске у них в квартире буквально перевернули все вверх дном. Позже СК выложил в интернет видео, на котором Ахтиян стоит на коленях, с подписью «родители в ответе за своих детей».
2021-12-11T23:03:44+03:00
2021-12-11T23:03:44+03:00
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23:03, 11 декабря 2021
* "Медиазона" - СМИ, признанное иностранным агентом.
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