NYT узнала о презентации с планом штурма Капитолия, подготовленной для Трампа в последние дни его президентского срока

NYT узнала о презентации с планом штурма Капитолия, подготовленной для Дональда Трампа в последние дни его президентского срока.

Электронный документ из 38 файлов изучает комитет палаты представителей Конгресса, который расследует события 6-го января. Туда его передал Марк Медоуз, занимавший в администрации Трампа пост главы аппарата сотрудников Белого дома. Автор презентации неизвестен. В ней Трампу предлагается для того, чтобы не дать сопернику победить на выборах, заявить об иностранном вмешательстве и ввести чрезвычайное положение, чтобы отсрочить утверждение результатов голосования. Один из предлагаемых вариантов — заявить, что Китай и Венесуэла получили контроль над используемой для подсчета голосов техникой.