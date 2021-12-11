Фонд «СПИД.Центр» остался без государственного финансирования, но отказался отпускать своего основателя Антона Красовского, который взял ответственность за это на себя и подал в отставку.

Медицинский директор фонда Антон Еремин сказал нам, что СПИД-центр не получил сразу два гранта и теперь вынужден сокращать помощь своим подопечным.

Антон Еремин, впрочем, добавил, что ситуация находится под контролем. Напомним, что «СПИД.Центр» уже пять лет помогает людям с ВИЧ.

