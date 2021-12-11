Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность организации прямых переговоров с Владимиром Путиным

В интервью телеканалу «1+1» он также допустил референдум по вопросам Донбасса.

«Я не исключаю отдельный формат прямых переговоров с президентом Российской Федерации. Я вижу поддержку этого направления и со стороны наших европейских партнеров и США. И я не исключаю референдума относительно Донбасса в целом. Здесь вопрос не в статусе. Это может быть по Донбассу, по Крыму. Это может быть в целом по прекращению войны. Если будет вызов — буду советоваться с обществом».

Зеленский также добавил, что Украина продолжает искать свой путь вхождения в НАТО, пусть даже пока вариантов для этого нет.