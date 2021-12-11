Разрушительные торнадо обрушились минувшей ночью на средний запад и юг США — в Кентукки погибли более семидесяти человек, и число жертв будет расти; в Иллинойсе торнадо сорвал крышу со склада Амазон, убив несколько человек. Смерчи пронеслись по Арканзасу, Миссури и Теннесси.

«Это была одна из самых страшных ночей в истории Кентукки», заявил губернатор штата Энди Бешир. «Некоторые области подверглись таким ударам, что их трудно описать словами», сказал Бешир, подтвердив смерть семидесяти человек и предупредив, что количество жертв может вскоре возрасти до ста человек. Пронесшиеся по шести штатам смерчи сносили дома, церкви и здания, переворачивали автомобили, обрывали линии электропередач и сваливали деревья. В городе Мэйфилд в Кентукки, наиболее пострадавшем из всех, около 110 человек укрылись внутри свечной фабрики, когда разразился торнадо. «Мы думаем, что потеряем как минимум несколько десятков из этих людей», сказал губернатор штата, введя в Кентукки режим чрезвычайной ситуации. В Арканзасе торнадо, которому предшествовали грозы и град размером с 25-тицентовую монету, обрушился на дом престарелых, убив одного человека и тяжело ранив пятерых. В Иллинойсе смерч сорвал крышу со склада Амазона, в результате чего обвалилась стена — несколько человек погибли, точное число жертв устанавливается, на месте проводится спасательная операция.

В шести американских штатах за прошедшую ночь были зафиксированы 30 торнадо — самый страшный смерч обрушился на северо-восток Арканзаса и оставался на земле 360 километров, что скорее всего, стало самым продолжительным торнадо в истории.