Футбольный клуб «Крылья Советов» обыграл «Рубин» в матче 18-го тура РПЛ

Встреча проходила в Самаре и завершилась со счетом 2:0. Голами отметились Иван Сергеев на 62-й минуте и Сергей Пиняев на 85-й.

Теперь самарский клуб занимает 6-ю строчку в турнирной таблице, казанский – 10-ю. В следующем туре «Крылья Советов» на выезде встретятся с «Ростовом». «Рубин*» в гостях сыграет с санкт-петербургским «Зенитом». Даты обеих встреч определятся позже в связи с зимним перерывом в РПЛ.

* Михаил Рубин - физлицо, признанное иностранным агентом.