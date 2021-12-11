Британский художник Бэнкси выпустил майки в поддержку нескольких сограждан, обвиняемых в вандализме

В ходе одной из акции движения Black Lives Matter четыре жителя Бристоля, родного города художника, сбросили с постамента и утопили в Бристольском заливе памятник купцу и филантропу Эдварду Колстону, жившему на рубеде 17-18 веков, известному работорговцу. Теперь Бэнкси обещал направить все вырученные от продажи маек деньги им. Стоимость одной штуки – 30 фунтов. Как отмечает телеканал Sky News, во все магазины, куда они поступили, уже выстроились очереди.