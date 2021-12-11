Спецборт МЧС вылетел из Волгограда в Кейптаун

ЮАР, где бушует новый, более заразный штамм коронавируса омикрон, передадут мобильную лабораторию Роспотребнадзора. Вместе с ней на борту Ил-76 находятся сотрудники МЧС, эпидемиологи и вирусологи. Рейс выполняется по поручению президента Владимира Путина, к которому с соответствующим запросом ранее обратился его южноафриканский коллега Сирил Рамафоса.

Ранее сообщалось что омикрон-штамм ковида подтвердился уже у 4 вернувшихся из Южной Африки россиян.3