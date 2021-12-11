В Ростове-на-Дону горит склад с лакокрасочными материалами, сообщает МЧС

Площадь пожара дошла до примерно полутора тысяч квадратных метров, ему присвоили третий, повышенный ранг сложности. В тушении участвуют около сотни человек, десятки единиц техники и пожарный поезд. К настоящему моменту пожар удалось локализовать, однако произошло частичное обрушение кровли.