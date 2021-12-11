Правительство одобрило эксперимент по ограничению выброса парниковых газов

Пилотную программу, предусмотренную законопроектом, запустят на Сахалине. Согласно ей, регион должен достичь углеродной нейтральности уже к концу 2025 года. Для этого, в частности, планируется перевести 145 котельных с угля на газ, а также увеличить до 50% долю работающего на газе и электричестве транспорта.

Этой осенью в Глазго прошел глобальный климатический саммит, где аналогичная цель ставилась в мировом масштабе к 2060 году.