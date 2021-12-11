Арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили осмотрит психиатр

Об этом журналистам объявил член консилиума медиков, созданного при омбудсмене, Григол Григолия. По его словам, это связано с информацией о том, что Саакашвили значительно ослаб после голодовки и получает большие дозы психотропных медикаментов.

Ранее близкие Саакашвили также утверждали, что он пребывает в крайне подавленном состоянии.

Политика арестовали вскоре по возвращении в страну из Украины – на него заочно завели несколько уголовных дел, в совокупности он был осужден на 6 лет тюрьмы. Сам он вины не признает.