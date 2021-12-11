В Самаре во время матча между «Крыльями Советов» и «Рубином» умер один из болельщиков, сообщает пресс-служба РПЛ

По ее данным, 50-летнему мужчине стало плохо из-за остановки сердца. Подоспевшие врачи проводили реанимацию в течение получаса, но не смогли спасти ему жизнь. Родственникам покойного выражают соболезнования, по поводу инцидента пройдет служебное расследование.