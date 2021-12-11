Новый глава немецкого Минздрава исключил победу над пандемией коронавируса в ближайшие годы

Такой неутешительный прогноз Карл Лаутербах прямо связал с появлением новых штаммов ковида. По его мнению, ни о какой победе речь не может идти еще как минимум 3-4 года.

Новый глава Минздрава — врач-эпидемиолог и сторонник обязательной вакцинации. Соответствующий законопроект успели внести еще при правительстве Ангелы Меркель, документ сейчас находится на рассмотрении нового созыва Бундестага. Уже заработала система так называемых ковид-паспортов в Италии и Франции.