Сокуров заявил об угрозах со стороны чеченского руководства после дискуссии о Кавказе с президентом на заседании СПЧ

Владимир Путин тогда назвал недопустимым предложение режиссера об отделении регионов Кавказа, не желающих находиться в составе России.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в свою очередь предложил проверить слова Сокурова на экстремизм.
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Владимир Путин тогда назвал недопустимым предложение режиссера об отделении регионов Кавказа, не желающих находиться в составе России.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в свою очередь предложил проверить слова Сокурова на экстремизм.
Ответ на письмо-обращение ко мне г-на Сергея Пархоменко И сегодня считаю работу «Мемориала» важной и необходимой в деле восстановления исторической правды и памяти невинно осужденных в годы репрессий. Вместе с тем его работа, подходы к увековечению нуждаются в коренной перестройке и тщательной проверке лиц…
Сокуров трусливо не упомянул мое имя Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации!..