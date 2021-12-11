Комиссия Совета судей назвала недопустимым так называемое «флеш-правосудие»

Этим выражением окрестили практику, когда суд копирует в свои акты, постановления и приговоры гигантские куски текста из материалов обвинения в неизменном виде. В комиссии убеждены, что подобная практика дискредитирует авторитет судебной системы в России.

Помимо прочего, проблему усмотрели в том, что вместе с такими заимствованиями в официальные судебные тексты попадает и нецензурная лексика, которая у следователей фигурирует в виде цитат фигурантов дел.