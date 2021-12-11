Россия готовит свои предложения по вопросам безопаности к встрече президента США Джо Байдена с союзниками по НАТО

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что в Кремле понимают о фактической невозможности получить от альянса гарантии нерасширения на восток. Однако именно такое требование от Москвы недавно озвучил президент Владимир Путин.

Встречу с участием представителей России и стран — участниц НАТО президент США анонсировал 8 декабря. В ней ожидается участие как минимум 4 ключевых союзников США в Европе, но пока неизвестно, каких именно. Стороны обсудят обеспокоенность России расширением НАТО и оценят возможность соглашений, которые «снизят напряжение на восточном фланге».