«Яблоко» выбрала главой своего московского отделения политика, призывавшего не награждать Навального премией Сахарова

Партия «Яблоко» выбрала главой своего московского отделения политика, который призывал Европарламент не награждать Алексея Навального премией Сахарова. Речь идет о первом заместителе председателя партии, Сергее Иваненко. Голосование было безальтернативным.

В своем письме к Европарламенту Иваненко просил не давать премию Навальному (когда тот уже сидел в колонии) из-за его риторики в прошлом, которую Иваненко считает националистической. Впоследствии из «Яблока» также стали отчислять членов, которые публично поддержали проект соратников Навального «Умное голосование».