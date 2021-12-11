На Пушкинской площади в центре Москвы задержали двух пикетчиков

По данным его адвоката Ильи Уткина, которого отправили на помощь задержанным, речь идет о двух молодых людях, один из которых стоял с плакатом «Я против политических репрессий», а второй – «За сменяемость власти». Обоих доставили в ОВД «Тверское» и спустя около трех часов отпустили с протоколами по статье КоАП о нарушении порядка проведения пикета.