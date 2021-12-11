На Пушкинской площади в центре Москвы задержали двух пикетчиков

По данным его адвоката Ильи Уткина, которого отправили на помощь задержанным, речь идет о двух молодых людях, один из которых стоял с плакатом «Я против политических репрессий», а второй – «За сменяемость власти». Обоих доставили в ОВД «Тверское» и спустя около трех часов отпустили с протоколами по статье КоАП о нарушении порядка проведения пикета.
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Ответ на письмо-обращение ко мне г-на Сергея Пархоменко И сегодня считаю работу «Мемориала» важной и необходимой в деле восстановления исторической правды и памяти невинно осужденных в годы репрессий. Вместе с тем его работа, подходы к увековечению нуждаются в коренной перестройке и тщательной проверке лиц…
Это та самая болезненная история, с границей с Ингушетией в частности, о чем упоминал Сокуров. И он явно заступился за ингушей. И Кадыров, естественно, воспринял его как сторонника другой точки зрения. И дальше в умелых выражениях, которыми он умеет – он обозначил свою позицию. Не трожь мою Чечню. И Кадыров знает, что Сокуров прав…