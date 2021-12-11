Матч «ЦСКА» — «Арсенал» не стали переносить из-за мороза. Ранее о такой возможности сообщали в СМИ

Игра в эти минуты завершается в Москве, команда из Тулы ведет со счетом 2:0.

В РФС пояснили, что, согласно регламенту, решение играть или не играть отдается на усмотрение самих футболистов в случае, если столбики термометров опускаются ниже 15 градусов. Перед началом игры замеры показали всего минус 10 с небольшим градусов.

В турнирной табличке сейчас «ЦСКА» занимает 5-ю строчку, «Арсенал» – 11-ю.