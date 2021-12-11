Турция отчиталась об испытаниях первого в мире дрона с лазерным оружием, передает местное информагентство Anadolu

Беспилотник произвел успешные выстрелы с расстояния 100, 300 и 500 метров. Он также может безопасно дистанционно уничтожать взрывные устройства. Максимальная высота полета устройства – 3 км.

Турция в последнее время стала одним из лидеров в этом сегменте рынка вооружений. Военные беспилотники ее производства применялись во время войны Азербайджана против Армении в Нагорном Карабахе, об их же закупке для войны в Донбассе недавно заявили и украинские военные.