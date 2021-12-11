Комиссия по этике призвала судей избегать мата в официальных документах

В рекомендации речь идет прежде всего о дословном цитировании фигурантов дел в материалах. Судьям в этих случаях рекомендуют использовать частичные пропуски или заменять некоторые буквы спецсимволами. Это требование в равной степени относится ко всем видам судебных постановлений.

Использование такой лексики, за исключением «иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке», по мнению комиссии, наносит урон авторитету российского правосудия.