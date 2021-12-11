Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность проведения референдума о статусе Донбасса

Об этом политик рассказал в эфире телеканала 1+1. Конкретные формулировки он не привел, но упомянул, что в предполагаемом референдуме могут поставить вопрос и о Крыме.

Также Зеленский отметил, что, помимо «нормандского формата» переговоров, в который входят Германия, Франция, Россия и Украина, может появиться площадка, где российская сторона будет контактировать с США по вопросу Донбасса.