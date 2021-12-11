На несколько американских штатов обрушились сильнейшие за последнее время торнадо

По предварительным данным, погибли более полусотни человек.

Первые торнадо образовались еще в ночь с пятницы на субботу, сообщает американская газета The New York Times. Атмосферные вихри, количество которых перевалило за 30, наблюдались в пяти штатах. Больше всего погибших пока в Кентукки. Количество жертв может увеличится уже в ближайшие часы, сказал губернатор штата Энди Бешир, объявивший чрезвычайное положение.

Бешир назвал минувшую ночь одной из самых тяжелых в истории Кентукки. Он добавил, что нанесенный урон трудно описать словами. Смертельные травмы получили и жители Иллинойса во время обрушения крыши на складе одной из крупнейших американских компаний Amazon. Там сейчас проходит поисково-спасательная операция. Точное количество жертв не сообщается. Полиция уведомила близких родственников тех, кто мог находится внутри склада во время шторма. Еще три человека погибли в Теннеси, как минимум один — в Арканзасе, в доме престарелых, который был разрушен из-за торнадо.

Метеорологи предупреждают об ухудшении погодных условий в ближайшее время. Местами продолжают образовываться торнадо.