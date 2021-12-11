Фонд «СПИД.Центр» остался без государственного финансирования

Он не получил сразу два гранта и теперь вынужден сокращать помощь своим подопечным – пишет «Новая газета».

Под угрозой закрытия оказались площадки в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде, где собираются группы поддержки и проводятся консультации. В прошлом году на деньги от государства «СПИД-центр» открыл в столице точку тестирования и пункт бесплатной экстренной терапии. По словам бывшего сотрудника организации Николая Лунченкова, фонд работает с ключевыми группами населения, уязвимыми к ВИЧ, а это гомосексуалисты, трансгендеры и наркозависимые. Поскольку для российской системы, по словам экс-работника, этих людей вообще не существует, то проблемы он называет скорее закономерными. Уже сейчас «СПИД-центр» частично сократил зарплаты персоналу и сотрудники говорят о том, что будут вынуждены отказаться от тестирования на гепатит С и сифилис, а также свернуть ряд программ, сократить работу авторов новостных материалов.

«СПИД.Центр» уже пять лет помогает людям с ВИЧ. В организации признали, что отказ в государственных грантах стал для них неожиданным.