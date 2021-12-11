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19:03, 11 декабря 2021

Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который в центре Петербурга облил двоих молодых людей кислотой

Силовики попросят суд арестовать 24-летнего безработного из Твери, накануне он облил кислотой свою знакомую и ее друга. Уголовное дело в отношении мужчины возбуждено по статье о причинении вреда здоровью средней степени тяжести. В Главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили что сейчас молодой человек задержан, на него уже составлен административный протокол о мелком хулиганстве. По предварительной версии причиной нападения стала ревность: нападавший приехал из Твери специально, чтобы отомстить своей бывшей возлюбленной. Он застал ее накануне вечером, когда та гуляла со своим другом по центру Петербурга и облил их кислотой. Сразу после нападения в полицию позвонил 18-ти летний потерпевший. Кислота попала ему на лоб и руки, после госпитализации медики оценили его самочувствие как удовлетворительное. А вот 16-ти летняя девушка попала в больницу в тяжелом состоянии: у нее диагностировали химические ожоги глаз, лица и шеи.

Помощь девушке оказывают в первой детской городской больнице Петербурга, врачи ввели ее в медикаментозный сон.


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