Москвичи провели сход с требованием вернуть остановки автобуса в центре города

Об этом «Эху Москвы» сообщил депутат Мосгордумы Сергей Митрохин.
Митрохин добавил, что составит обращение на основе жалоб москвичей.
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Об этом «Эху Москвы» сообщил депутат Мосгордумы Сергей Митрохин.
Митрохин добавил, что составит обращение на основе жалоб москвичей.
Ответ на письмо-обращение ко мне г-на Сергея Пархоменко И сегодня считаю работу «Мемориала» важной и необходимой в деле восстановления исторической правды и памяти невинно осужденных в годы репрессий. Вместе с тем его работа, подходы к увековечению нуждаются в коренной перестройке и тщательной проверке лиц…
Это та самая болезненная история, с границей с Ингушетией в частности, о чем упоминал Сокуров. И он явно заступился за ингушей. И Кадыров, естественно, воспринял его как сторонника другой точки зрения. И дальше в умелых выражениях, которыми он умеет – он обозначил свою позицию. Не трожь мою Чечню. И Кадыров знает, что Сокуров прав…