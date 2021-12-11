Великобритания призывает своих союзников искать альтернативу российскому газу

Министр иностранных дел королевства Элизабет Трасс считает, что Европа должна таким образом снизить влияние Москвы.

Трасс добавила, что запуск проекта «Северный поток-2» может усилить негативное развитие ситуации вокруг Украины. Запад обеспокоен сообщениями о том, что Россия стягивает свои войска к украинской границе. В Кремле, в свою очередь, отрицают какие-либо агрессивные планы в отношении соседнего государства.

