Чеченские парламентарии попросят Следственный комитет проверить на экстремизм недавние слова Александра Сокурова

Режиссер вступил в полемику с президентом в ходе встречи главы государства с членами Совета по правам человека. Сам режиссер не понимает, чем вызвана такая реакция.

Поводом для критики со стороны чеченских политиков стало предложение Сокурова отпустить из России всех, кто не хочет жить в одном государстве. Во время беседы с президентом Владимиром Путиным режиссер рассуждал о кризисе федерализма в стране, указывая на то, что республики Северного Кавказа стали националистическими. Путин с ним не согласился и не стал в дальнейшем продолжать диалог. Это высказывание Сокурова глава Чечни Рамзан Кадыров назвал откровенной попыткой отрабатывать американскую идею развала России и попросил компетентные органы обратить внимание. Затем спикер чеченского парламента Магомед Даудов пообещал направить в Следственный комитет письмо с просьбой проверить выступление Александра Сокурова. По словам Даудова, оно стало ударом по основам государственности. С ним согласен и депутат Госдумы от Чечни, член партии «Единая Россия» Шамсаил

При этом в Госдуме не все негативно восприняли слова Александра Сокурова. Первым зампредседателя комитета по культуре Елена Драпеко призвала не драматизировать ситуацию и отметила, что режиссер просто высказывал свое мнение, в котором нет ни агитации, ни пропаганды. Сам Сокуров считает критику в свой адрес необоснованной. – ПЛЕНКА

Сокуров подчеркивал, что не ожидал такой эмоциональной реакции на свои слова, но мнение относительно сложившиеся в стране ситуации не поменял и готов снова обсудить это с президентом.

В Кремле накануне сказали, что об аресте режиссера не может идти и речи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что несмотря на резкую реакцию главы государства Владимир Путин относится к Александру Сокурову «очень по-доброму».