Жительница Таиланда в отместку своему начальнику подожгла склад нефти, на котором работала

Она сказала полицейским, что руководитель постоянно ее ругал и учил, как улучшить работу. В результате с огнем боролись более 40 пожарных машин. Ущерб составил более миллиона долларов США. Из-за ядовитого дыма, как пишет местная пресса, пришлось эвакуировать людей в радиусе до одного километра. Что грозит виновнице пожара, не сообщается.