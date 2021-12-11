Жительница Таиланда в отместку своему начальнику подожгла склад нефти, на котором работала

Она сказала полицейским, что руководитель постоянно ее ругал и учил, как улучшить работу. В результате с огнем боролись более 40 пожарных машин. Ущерб составил более миллиона долларов США. Из-за ядовитого дыма, как пишет местная пресса, пришлось эвакуировать людей в радиусе до одного километра. Что грозит виновнице пожара, не сообщается.
Самое обсуждаемое
Ответ на письмо-обращение ко мне г-на Сергея Пархоменко И сегодня считаю работу «Мемориала» важной и необходимой в деле восстановления исторической правды и памяти невинно осужденных в годы репрессий. Вместе с тем его работа, подходы к увековечению нуждаются в коренной перестройке и тщательной проверке лиц…
Это та самая болезненная история, с границей с Ингушетией в частности, о чем упоминал Сокуров. И он явно заступился за ингушей. И Кадыров, естественно, воспринял его как сторонника другой точки зрения. И дальше в умелых выражениях, которыми он умеет – он обозначил свою позицию. Не трожь мою Чечню. И Кадыров знает, что Сокуров прав…