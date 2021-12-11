Бабушкинский суд Москвы арестовал двух экс-руководителей миграционного отдела управления МВД по подмосковному Пушкино

Под стражу отправлены Елена Кулакова и Шамиль Халилов, которые проходят по делу о получении взяток от предпринимателей. По версии следствия, оба сотрудника МВД получили более полутора миллиона рублей за то, что не привлекли к административной ответственности компанию, которая принимала на работу нелегальных мигрантов.

Ранее в областном управлении полиции сказали, что оба работника уволены по итогам служебной проверки.