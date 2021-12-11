Власти США, как передает американский телеканал NBC, приостановили военную помощь Украине

Вашингтон должен был одобрить пакет на 200 млн долларов, но отложила его одобрение. По словам источников издания, документ ожидается подписи президента США Джо Байдена примерно три-четыре недели. Ожидалось, что глава белого дома объявит о нем на прошлой неделе. Собеседники издания сказали, что решение американской администрации отложить предоставление помощи Украине связано с желанием дать больше времени дипломатическим усилиям по разрядке напряженности с Россией.