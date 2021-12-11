Участники экологического протеста в Сербии вновь перекрыли ряд дорог в республике, в том числе главную автотрассу, часть международного транспортного коридора в столице страны Белграде, – передает агентство РИА Новости.

До этого подобные акции прошли в Сербии неделю и две недели назад. Их участники выступают против передачи природных ископаемых страны зарубежным компаниям. Сообщалось о стычках с полицией и задержанных. В результате власти Сербии отозвали спорный законопроект и предложили поправки к закону о референдуме.