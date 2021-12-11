Болельщик скончался на стадионе в Самаре после матча между «Крыльями Советов» и казанским «Рубином»

Как пишет интернет-издание Чемпионат.ком, фанату стало плохо за 10 минут до конца игры. На трибуне ему пытались делать массаж сердца, пока ехала реанимация. Все это происходило на морозе.

Встреча в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги завершилась победой хозяев со счетом 2:0.