Отмена Международного мат.конгресса в поддержку осужденного Мифтахова может ударить по престижу страны – эксперт

Российские математики просят отложить Международный математические конгресс в Петербурге до освобождения их коллеги Азата Мифтахова, осужденного по обвинению в поджоге офиса «Единой России». Отмена конгресса может ударить по престижу стран. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» научный обозреватель Марина Аствацатурян.

«Международный математический конгресс – это в мире математики величайшее событие. Он проходит раз 4 года и за право получить статус хозяина математического конгресса страны борются как за право провести Олимпиаду. <...> Уже года два как начали готовиться, составлять программы. В ходе математического конгресса традиционно вручается медаль Филдса, высшая награда для математиков, математическая Нобелевка. Математический конгресс – это грандиозное событие и его отмена, это колоссальная потеря для страны, для науки российской. Если его отменят, это будет колоссальный удар по престижу страны и российской математики. Российская математическая школа славится во всем мире много лет. Те, кто принимает решение, освободить или оставить в заключении, до них нужно донести, насколько это серьезный удар по престижу страны», — сказала она.

Более 60 российских математиков выступили в поддержку находящегося в колонии аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова. Российские математики просят отложить международный математический конгресс в Санкт-Петербурге до освобождения их коллеги А.Мифтахова. Письмо в адрес исполнительного комитета Международного математического союза с просьбой не проводить конгресс в Петербурге пока Азат Мифтахов находится в колонии подписали 64 ученых.

Авторы открытого письма уверены, что проведение конгресса в стране, где ученых преследуют по политическим мотивам нанесет серьезный ущерб репутации Международного математического союза, поскольку противоречит ценностям научной свободы и политического нейтралитета. Подписанты так же считают недопустимым, что в список соорганизаторов мероприятия входит представитель ФСБ. Именно это ведомство пыталось обвинить А.Мифтахова в подготовке теракта.

Аспиранта МГУ Азата Мифтахова задержали в феврале 2019 года по подозрению в изготовлении бомбы, однако никаких доказательств этому не нашли. Затем на молодого человека завели второе уголовное дело, которое строилось на показаниях засекреченного свидетеля, который якобы узнал А.Мифтахова по бровям. Азат Мифтахов был приговорен к 6 годам колонии по делу о поджоге офиса «Единой России».