В окрестностях Ялты после общественного недовольства убрали памятник семье последнего императора России Николаю II

Памятник открыли в начале октября на крымском курорте Ливадия. Его установили на частной территории санатория, неподалеку от монумента большой тройке — Сталину, Рузвельту и Черчиллю. Однако там памятник царской семье простоял недолго. Его перенесли в безопасное место, рассказал телеканалу «Крым 24» один из инициаторов установки. Скульптура посвящена императору и его семье, но Николая Второго и близких, расстрелянных большевиками в 1918м году как пишут крымские издания можно разглядеть с большим трудом. Дело в том, что они спрятаны в огромной фигуре с зубастой оболочкой, многим это напомнило яйцо монстра из фильма ужасов «Чужой» или растение, поедающее насекомых. В соцсетях многие пользователи назвали скульптуру уродливой и попросили не показывать её Наталье Поклонской – бывшему прокурору Крыма и депутату Госдумы, известной защитнице императора. Работу раскритиковали многие известные художники и скульпторы. У них сложилось ощущение, будто царскую семью съел фантастический монстр. Власти Крыма открестились от причастности к скульптуре. Её автор, молодой скульптор утверждает, что вокруг царской семьи — крылья ангела, которые защищают её от расстрела.

В свою очередь, мэр Ялты сказала, что памятник вывезли после её просьбы, пишет интернет-издание Sota.Vision.