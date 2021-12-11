Госдума начнет рассмотрение законопроектов о так называемых QR-кодах со встречи депутатов и правительства

Прежде чем рассматривать инициативу, депутаты нижней палаты парламента России планируют обсудить ряд вопросов с представителями власти. На межфракционной встрече хотят поднять темы, которые звучат в обществе, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Что это за темы, он не уточнил, но отметил, что решение о дальнейшей судьбе законопроекта будет во много зависеть от ответов, полученных в ходе заседания.

Еще в ноябре на рассмотрение Госдумы были внесены две законодательные инициативы, которые предполагают введение в общественных местах, поездах и самолетах системы графических кодов о вакцинации, перенесенном коронавирусе или наличии противопоказаний к прививке. Газета РБК сообщала, что власти пока не определились с перспективами принятия таких ограничений, так как знают об их низкой популярности среди россиян.

Ранее в регионах прошли акции протеста против введения системы QR-кодов.