Торнадо обрушился на юго-восток США. Сильнее всего пострадал штат Кентукки

Его губернатор Энди Бешир говорит, что жертвами стихии стали несколько десятков человек.
Власти Кентукки ввели в штате чрезвычайное положение. К охране порядка и ликвидации последствий стихии привлечена Национальная гвардия.
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Его губернатор Энди Бешир говорит, что жертвами стихии стали несколько десятков человек.
Власти Кентукки ввели в штате чрезвычайное положение. К охране порядка и ликвидации последствий стихии привлечена Национальная гвардия.