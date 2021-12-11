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17:02, 11 декабря 2021

Представители научного сообщества, в том числе международного, ранее уже несколько раз выступали в поддержку Мифтахова

Адвокат аспиранта МГУ Светлана Сидоркина сказала «Эху», что подобные кампании могут способствовать освобождению ее подзащитного.

Отмена международного математического конгресса, если организаторы решатся на подобный шаг, может серьезно ударить по репутации России и стать глобальной потерей для отечественной науки, – считает научный обозреватель «Эха» Марина Аствацатурян.

Марина Аствацатурян не уверена, насколько серьезно российские власти понимают важность математического конгресса для престижа страны в целом.
Организаторы мероприятия, которое должно пройти в северной столице летом следующего года, обращение российских математиков пока не комментировали.


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