Россияне, которые заразились новой мутацией коронавируса, ранее были вакцинированы от этой инфекции

Как рассказали в Центре эпидемиологии имени Гамалеи, они переносят заболевание в легкой форме. Специалисты центра уже выделили образец версии вируса, которую ранее назвали омикрон. В исследовательской организации сказали агентству РИА Новости, что им уже удалось собрать конструкцию вакцины против новой мутации.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что официально в России зарегистрировано два случая заражения версией омикрон. Оба заболевших недавно вернулись из ЮАР.