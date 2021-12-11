Фонд «СПИД.Центр» остался без государственного финансирования

Он не получил сразу два государственных гранта и теперь вынужден сокращать помощь своим подопечным, – пишет «Новая газета». В частности, под угрозой закрытия оказались площадки в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде, где собираются группы поддержки, проводятся консультации и тестирование, – рассказали изданию в руководстве фонда.

«СПИД.Центр» уже пять лет помогает людям с ВИЧ. Фонд проводит тестирование и предоставляет лекарства. В организации признали, что отказ в государственных грантах стал для них неожиданным.