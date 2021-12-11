Корреспондент интернет-издания Sota Vision Федор Орлов пропал в Воронеже, – говорят в редакции

Журналист не выходит на связь уже два часа. Его телефон недоступен. В полиции утверждают, что у них сотрудника Sota нет.

Неделюназад Орлов был задержан во время освещения митинга противников обязательной вакцинации и введения так называемых QR-кодов. Он провел две ночи в отделении. На него составили три протокола, но суд вернул их в полицию из-за найденных ошибок.