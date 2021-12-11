Совет судей России назвал недопустимым перенос в судебные акты больших кусков текста из материалов следствия

Такую практику в прессе окрестили «флэш-правосудие», – обратили внимание в комиссии совета по этике. Это отрицательно характеризует суды и дискредитирует авторитет судебной системы, – отметили члены комиссии. Они также запретили использовать нецензурные выражения в текстах документов, которые попадают туда из исковых заявлений или возражений сторон. Члены Совета судей рекомендуют использовать в бранных словах вместо некоторых букв многоточия или символы.
2021-12-11T16:31:52+03:00
2021-12-11T16:31:52+03:00
https://echo.msk.ru/news/2950158-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:31, 11 декабря 2021
Загрузка комментариев...