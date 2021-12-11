Совет судей России назвал недопустимым перенос в судебные акты больших кусков текста из материалов следствия

Такую практику в прессе окрестили «флэш-правосудие», – обратили внимание в комиссии совета по этике. Это отрицательно характеризует суды и дискредитирует авторитет судебной системы, – отметили члены комиссии. Они также запретили использовать нецензурные выражения в текстах документов, которые попадают туда из исковых заявлений или возражений сторон. Члены Совета судей рекомендуют использовать в бранных словах вместо некоторых букв многоточия или символы.